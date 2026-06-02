Сидит себе бог в раю, тут перед ним появляется учёный и говорит:
— Поздравь нас, Господи, ты нам больше не нужен. Мы, учёные, наконец изобрели способ создать жизнь из ничего. Иначе говоря, мы теперь можем сделать то, что ты сделал вначале.
— О, вот как? Это интересно…
— Да, мы можем взять грязь и слепить из неё подобие тебя, а потом вдохнуть в неё жизнь, и таким образом создать человека.
- Здорово, а ну-ка, покажите!
— Смотри! — Учёный нагнулся и начал сгребать землю под ногами в кучку.
— Эй, минуточку! — прервал его бог. — Ты сначала сам свою землю создай!
еще анекдот!