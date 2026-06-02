Стали известны итоги Предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов для выдвижения на предстоящие выборы в Госдуму. Всего жители Владимирской области отдали свыше 10 000

Стали известны итоги Предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов для выдвижения на предстоящие выборы в Госдуму. Всего жители Владимирской области отдали свыше 10 000 голосов, что позволило региону войти в число лидеров по стране. Анзор Саралидзе, член Оргкомитета по проведению Предварительного голосования «Единой России» За неделю очень многие люди пришли голосовать и, безусловно, поддержали