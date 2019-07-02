Злоумышленник пытался сбыть Орден Красного Знамени, однако не смог довести свой противоправный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды СССР.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в Гончарном проезде неизвестный предлагает к продаже награду.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого – 63-летнего жителя столицы. Злоумышленник пытался сбыть Орден Красного Знамени, однако не смог довести свой противоправный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Согласно заключению эксперта, изъятая награда признана подлинной государственной наградой СССР. Со слов задержанного мужчины, он случайно нашел ее на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60