На травяных кортах Уимблдона подходит к завершению первый соревновательный день, который не обошелся без сенсации. В женской сетке турнира американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф.

На травяных кортах Уимблдона подходит к завершению первый соревновательный день, который не обошелся без сенсации. В женской сетке турнира американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф.Юная теннисистка пробилась в основную сетку соревнования через квалификационный раунд и в первом же поединке жребий свел ее с именитой соперницей, являющейся пятикратной чемпионкой Уимблдона. Тем не менее Гауфф не стушевалась и обыграла Уильямс-старшую в двух сетах – 6:4, 6:4. Для совершения первой сенсации юниорке хватило 1 часа 21 минуты.Благодаря своему успеху Гауфф стала самой юной теннисисткой за последние 23 года, которая выходила во второй круг турниров "Большого шлема".Теперь во втором круге ее соперницей станет словачка Магдалена Рыбарикова. Их матч состоится третьего июля.