Сфера деятельности сотрудников этой службы охватывает массу различных направлений. От бдительности, профессионализма и оперативности сотрудников дорожной полиции зачастую зависит чья-то жизнь и судьба.

Госавтоинспекция Владимирской области сегодня – это технически оснащенная служба, успешно решающая поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и борьбе с преступностью. Сфера деятельности сотрудников этой службы охватывает массу различных направлений. Инспекторы ГИБДД не только следят за соблюдением правил дорожного движения, но и занимаются вопросами профилактики, регулярно проводят агитационные и рейдовые мероприятия. От бдительности, профессионализма и оперативности сотрудников дорожной полиции зачастую зависит чья-то жизнь и судьба. Порой своевременное реагирование на ту или иную ситуацию может предотвратить трагедию!3 июня сотрудники Госавтоинспекции отмечают 53-летие со дня создания службы.***Уроженец Нижегородской области Александр Васильевич Панков 30 лет прослужил инспектором дорожно-патрульной службы. Пришёл работать в ГАИ сразу после службы на флоте. Начинал в Нижегородской области, немало лет отдал этому нелёгкому делу в Душанбе, а последние 7 лет службы обеспечивал безопасность дорожного движения на Суздальской земле, где в настоящее время и проживает.Александр Васильевич Панков из многодетной семьи (детей у родителей было семеро), всего в жизни добивался сам и ко всем, кто желал обойти закон, во все времена относился с большой брезгливостью. Потому и запомнился местным водителям своей справедливостью и бескомпромиссностью.Александр Васильевич неоднократно бывал в длительных служебных командировках на Северном Кавказе, имеет немало ведомственных наград и поощрений, в частности, имеет медаль «Ветеран ГАИ-ГИБДД МВД России», награждён и государственной медалью - «За отличие в охране общественного порядка».В быту ветеран всегда общителен и гостеприимен, в его доме искренне рады друзьям. Лучшие качества отца переняла дочь – Олеся Кузнецова, которая пошла по его стопам и является сейчас инспектором штаба ОМВД России по Суздальскому району.Особо не задумывался о выборе профессии старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Максим Александрович Кучин. С юности была у него большая тяга к самодвижущейся технике, и хотя окончил Владимирский строительный колледж, узнав, что в подразделении госавтоинспекции Суздаля есть вакансия, без промедления пришёл устраиваться на службу.Так в 2004 году пройдя полугодовое обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области начал работать инспектором по пропаганде. Посещал дошкольные и учебные заведения, проводил в них профилактические беседы и лекции по теме безопасности дорожного движения, готовил материалы этой же направленности в СМИ. А с 2009 года Максим трудится в сегодняшней должности. И здесь, как говорится, он нашёл себя.Главное в деятельности инспектора – расследование ДТП, в которых погибли или пострадали люди, нанесён ущерб технике. В любое время дня и ночи, в будние и праздничные дни выезжает на место аварий, исследует все обстоятельства происшествий, заказывает необходимые экспертизы. А результатом его ответственной работы становятся протокол об административном нарушении, возбуждение уголовного дела или передача материалов в суд. Без дела инспектору сидеть не приходится. А работу свою Максим Кучин делает профессионально и качественно, как и положено сотруднику полиции. С опрытного сотрудника берёт пример молодёжь подразделения, перенимает все лучшие традиции суздальских полицейских.Самым молодым офицером отдела ГИБДД является инспектор ДПС младший лейтенант полиции Василий Скорняков. В коллективе он всего три месяца. Инспекторв, в какой-то степени, олицетворяет собой современное молодое поколение россиян – активное, быстро принимающее решение, легко обращающееся со всеми современными гаджетами.Родился Василий на Дальнем Востоке, а после школы окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, получив специальность техника-вертолётчика. Но приехав в Суздаль к брату, влюбился в город и поступил на службу в ОМВД. За год сумел сделать многое: женился, стал отцом, переманил в Суздаль на постоянное место жительства своих родителей.Начинал трудиться в полиции водителем патрульно-постовой службы, а сейчас он уже офицер, инспектор ДПС, занимающийся конкретным направлением – дорожным надзором. Направление непростое, но взялся за дело молодой сотрудник старательно и энергично. Есть предпосылки, что по службе всё у него будет хорошо. И как подтверждение тому - третье место, которое занял суздальский экипаж на недавно прошедшем в Суздале чемпионате УМВД России по Владимирской области по автомобильному многоборью (одним из членов экипажа был лейтенант Скорняков).Усилиями начальника подразделения майора полиции Игоря Анисина и руководства ОМВД штат подразделения в настоящее время полностью укомплектован, идёт активное формирование слаженного, профессионального коллектива, способного выполнять все возложенные на него задачи. А в ГИБДД по другому нельзя – служба очень ответственная и необходимая обществу. Так что свой профессиональный праздник – День ГАИ-ГИБДД, суздальские сотрудники госавтоинспекции встречают с чувством полностью исполненного долга. И коллеги по ОМВД, и большинство жителей Суздальской земли желают личному составу ОГИБДД успехов по службе, здоровья и семейного благополучия! Сердечный поклон и ветеранам подразделения.ОМВД России по Суздальскому району***В ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району несет службу старший лейтенант полиции Николай Сорокин. В преддверии Дня сотрудника ГИБДД мы пообщались с Николаем Ивановичем о работе и не только.- Николай Иванович, когда Вы пришли служить в органы внутренних дел?- На службу я пришел 1 августа 1993 года. Сначала работал в рядах ППСп, а уже с 1 марта 1996 года нес службу в ГАИ. Придя работать в милицию, я поступил в юридический институт, хотел получить высшее образование и пойти работать участковым. Но, судьба сложилась иначе.- И как же Вы попали в ГИБДД?- Командир взвода, который был в то время, предложил мне занять место в подразделении. Я сначала долго думал, но в итоге согласился. И ни разу еще не пожалел об этом выборе. Сначала был обычным инспектором. Сейчас я исполняю обязанности дознавателя по разбору дорожно-транспортных происшествий.- Что можете сказать о службе в ГИБДД? Сложно работать?- О работе могу сказать только хорошее. Я на своем месте. Сложно ли работать? Непросто. Но где легко, там где действительно нужно вкладывать силы? Разные ситуации на дороге случаются, нужно не растеряться и грамотно выстроить свою работу, наладить контакт с участниками движения, чтобы они спокойно и без агрессии и негатива воспринимали сотрудника ГИБДД.- Остается время на увлечения, хобби?- Конечно. Вообще свободное время я провожу в кругу своей семьи, дома, на огороде. Иногда езжу на рыбалку.- Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам?- Я поздравляю коллег с нашим профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, сил, энергии, а главное - желания служить и делать максимально возможное, чтобы создать благоприятную ситуацию на наших дорогах. А водителей и пешеходов призываю быть внимательными и осторожными!Сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району лейтенант полиции Михаил Курочкин тоже рассказал о своей службе.- На дороге случается много ситуаций, потому скучать не приходится. Именно за это я и люблю свою профессию, - говорит Михаил.В свободное от работы время Михаил Валерьевич занимается спортом: играет в футбол, занимается самбо, является кандидатом в мастера спорта по самбо. Как и многие другие мужчины, увлекается рыбалкой.Михаил поздравляет своих коллег с праздником. Желает им здоровья, успехов по службе и спокойных дежурств на дорогах!ОМВД России по Камешковскому району***В Кольчугинском Отделе ГИБДД уже более 18 лет несет службу Ирина Кузнецова. Сейчас Ирина работает инспектором по исполнению административного законодательства.Девушка очень любит детей, проводит мероприятия и профилактические беседы как с подростками-школьниками, так и с малышами в детских садах.Совсем недавно Ирина совместно с полицейским-кинологом, сотрудником ОДН и представителем Общественного совета при ОМВД России по Кольчугинскому району провела урок дорожной безопасности в школьном лагере.«Дети всегда рады таким мероприятиям. Ребята узнают много полезной информации. Каждое мероприятие готовится, исходя из возраста ребенка. При таком подходе беседы, встречи, уроки безопасности всегда вызывают интерес!» - говорит Ирина.Дома старший лейтенант Ирина Кузнецова - прекрасная хозяйка и заботливая мама. А в свободное от работы время Ирина любит гулять в лесу и любоваться природой.ОМВД России по Кольчугинскому району***Образованию службы ГИБДД в г. Радужный предшествовала реорганизация в 1983 году специальной милиции, которая вначале обслуживала только особорежимное предприятие. В 1985 году, в связи с образованием поселкового отделения милиции рабочего поселка Владимир-30, также стали действовать такие службы как ОБХСС и ГАИ. Штат дорожно-патрульной службы состоял тогда всего из одного сотрудника – старшего инспектора дорнадзора. На эту должность был назначен младший лейтенант милиции Александр Николаевич Никитенко, который до этого 5 лет служил в УВД г. Владимира в должности инспектора ДПС. Поселковая служба ДПС располагалась тогда в 13 доме 1 квартала.В 1992 году поселковое отделение милиции было реорганизовано в отдел внутренних дел г. Радужный. В 1995 году было образовано отделение ГАИ ОВД г. Радужный. Возглавил его капитан милиции Никитенко.За время службы Александр Николаевич прошел путь от рядового до подполковника полиции, награжден нагрудными знаками «За верность долгу», «За отличие в службе ГАИ» 3-х степеней, «Почетный сотрудник МВД», медалями «За отличие в службе» 3-х степеней, «За заслуги в развитии города Радужный».В октябре 2015 года А.Н. Никитенко ушел на заслуженный отдых. За его плечами 36 лет службы в органах внутренних дел, причем все - в Госавтоинспекции.МО МВД России по ЗАТО г. Радужный***ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району возглавляет майор полиции Николай Кузнецов.Николай Борисович прошел путь от «рядового» инспектора ДПС до руководителя. Он знает все тонкости службы не понаслышке. Накопленный опыт, настойчивость помогают ему в служебной деятельности.На сегодняшний день коллектив подразделения ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району в основном состоит из молодых, но работоспособных и ответственных сотрудников, желающих учиться и приобретать новые знания, которыми охотно делятся с ними сотрудники, имеющие многолетний опыт работы.Помимо основных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району проводят большую работу по пропаганде среди населения Судогодского района (особенно молодежи), а также работу по предоставлению государственных услуг населению.ОМВД России по Судогодскому району***Служебный путь ветерана ГАИ Виктора Васильевича Рожкова определило его увлечение мототехникой.Виктор Васильевич родился в 1960 году в поселке Степанцево Вязниковского района. Там прошло его детство, там же он окончил школу. В 1968 году молодой парень поступил в Ковровский механический техникум транспортного строительства по специальности «Обслуживание и ремонт автомобилей», который закончил с отличием. В 1970 году Виктор Васильевич поступил в институт.В студенческие годы деревенский парень занимался мотоспортом. Специальной трассы не было, до места тренировок добираться приходилось по полтора часа. Тогда пришлось выбирать: учеба или спорт. Выбрал учебу, но увлечение мотоспортом все же навсегда из его жизни не ушло, приобретя немного другие формы.Закончив автодорожный институт, в 1975 году Виктор Васильевич пошел в армию. Два года он служил инженером-лейтенантом. По окончании службы вернулся в Ковров, в скором времени поступил на службу в ГАИ и был назначен начальником. Об инициативном, принципиальном руководителе и коллеге, который душой болел за дело, полицейские рассказывают каждому новому поколению сотрудников.Сам Виктор Васильевич вспоминает: «В начале 80-х годов основную массу транспортных средств в Коврове и районе составляли мотоциклы. Ковров считался, если не столицей мотопроизводства, то одним из его центров. Это факт добавлял забот госавтоинспекторам. Я предложил провести эксперимент, обязав мотоциклистов не выключать фары в светлое время суток. Некоторое время наблюдали, затем итоги проанализировали. Оказалось, что мера помогает снизить количество аварий. Через полтора года в ПДД появилась поправка, которая закрепляла законодательно это нововведение для всех мотоциклистов.В это же время в городе участились случаи угона мотоциклов. В сутки по сводке проходило 3-4 аналогичных преступления. Для розыска угнанных мотоциклов была создана группа «Мотор». В деревне Ручей решено было установить стационарный пост ГАИ для контроля за потоком транспорта в северном направлении. Тогда по этой дороге можно было доехать от Горького до Архангельска. Эти меры позволили увеличить раскрываемость и снизить количество угонов.27 лет Виктор Васильевич Рожков руководил Ковровским ГАИ. Сотрудники, которые в свое время несли службу с Виктором Васильевичем, вспоминают его как требовательного руководителя. Требовательного, прежде всего, к себе.- Любой сотрудник полиции должен быть честным, справедливым и понятным людям, уметь вникать в их нужды и проблемы. Если обещал что-то сделать - сделай. Если не смог, то объясни человеку, почему не смог, - поясняет Виктор Васильевич. В профессиональный праздник всем сотрудникам и ветеранам службы Виктор Васильевич желает крепкого здоровья и успехов!