Аэрофлот отменил часть рейсов в Прагу, запланированных на вторник, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на эти полеты.

"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу, запланированных на вторник, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на эти полеты.По словам представителя компании, на 2 июля отменяются рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, сообщает "Интерфакс".Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут продолжены."Аэрофлот внимательно следит за сложившейся ситуацией и будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Информация обо всех изменениях будет оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях", – сообщается на сайте компании.Отмечается, что тем, кто забронировал рейсы на 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля), предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.Дополнительную информацию можно узнать по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555.