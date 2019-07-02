Известный журналист Антон Беккужев нашел интересное сходство между продюсером группы На-На и артистом. Он считает, что Станислав Садальский со своими выпадами в адрес Бари Алибасова, ничем не лучше него.

Известныйжурналист Антон Беккужев нашел интересное сходство между продюсеромгруппы "На-На" и артистом. Он считает, что Станислав Садальский со своимивыпадами в адрес Бари Алибасова, ничем не лучше него.Весь июнь страна с замиранием сердца следит засостоянием здоровья Бари Алибасова. "Общественность разделилась на два лагеря –кто-то искренне переживает за самочувствие известного продюсера, а некоторыеубеждены, что шоумен всех разыгрывает и сочиняет байки о своих мнимыхзлоключениях ради пиара и желания напомнить о себе в преддверии гастрольноготура группы "На-На", – констатировал в беседе с "Дни.ру" Антон Беккужев.Не остаются в стороне от громкого скандала и звездыроссийского шоу-бизнеса. В частности, развернул против Бари Алибасоваинтернет-войну Станислав Садальский. Артист регулярно пишет в соцсетях о том,будто продюсер нагло лжет о своем отравлении и все его слова называет грязнымпиаром."Но не странно ли слышать такие высказывания именно отСадальского? Ведь в последние годы сам актер радует публику не новыми яркимиролями, а точно такими же пиар-скандалами. Станислав, так же как и Бари, толькорад влезть в эпицентр любой горячей истории, чтобы лишний раз оказаться вцентре внимания СМИ", – отметил журналист. При этом он напомнил ситуацию, когдаартист выложил в Сеть снимки обнаженной Тины Канделаки.В копилке Садальского также нападки в адрес КсенииСобчак, Александра Цекало, Владимира Жириновского и еще огромного количествамедийных персонажей. Журналист поймал шоумена и актера на общей любви."На мой взгляд, и Стас Садальский вомногом похожи. Сходство это обусловлено именно любовью к скандалам, провокациями пиару в самых изощренных его проявлениях", – уверен Антон Беккужев.Журналист не исключает, что затеялшумиху ради того, чтобы вновь появиться на первых полосах газет. "Но судить егомогут, пожалуй, только люди с кристально чистой репутаций, которой Садальскийоднозначно не обладает. Вполне вероятно, что через несколько месяцев уже самактер сменит продюсера на посту главного ньюсмейкера скандальных ток-шоу,затеяв очередную пиар-бомбу", – заключил журналист.