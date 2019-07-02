Известный
журналист Антон Беккужев нашел интересное сходство между продюсером
группы На-На и артистом. Он считает, что Станислав Садальский со своими
выпадами в адрес Бари Алибасова, ничем не лучше него.
Известный
журналист Антон Беккужев нашел интересное сходство между продюсером
группы "На-На" и артистом. Он считает, что Станислав Садальский со своими
выпадами в адрес Бари Алибасова, ничем не лучше него.
Весь июнь страна с замиранием сердца следит за
состоянием здоровья Бари Алибасова. "Общественность разделилась на два лагеря –
кто-то искренне переживает за самочувствие известного продюсера, а некоторые
убеждены, что шоумен всех разыгрывает и сочиняет байки о своих мнимых
злоключениях ради пиара и желания напомнить о себе в преддверии гастрольного
тура группы "На-На", – констатировал в беседе с "Дни.ру" Антон Беккужев.
Не остаются в стороне от громкого скандала и звезды
российского шоу-бизнеса. В частности, развернул против Бари Алибасова
интернет-войну Станислав Садальский. Артист регулярно пишет в соцсетях о том,
будто продюсер нагло лжет о своем отравлении и все его слова называет грязным
пиаром.
"Но не странно ли слышать такие высказывания именно от
Садальского? Ведь в последние годы сам актер радует публику не новыми яркими
ролями, а точно такими же пиар-скандалами. Станислав, так же как и Бари, только
рад влезть в эпицентр любой горячей истории, чтобы лишний раз оказаться в
центре внимания СМИ", – отметил журналист. При этом он напомнил ситуацию, когда
артист выложил в Сеть снимки обнаженной Тины Канделаки.
В копилке Садальского также нападки в адрес Ксении
Собчак, Александра Цекало, Владимира Жириновского и еще огромного количества
медийных персонажей. Журналист поймал шоумена и актера на общей любви.
"На мой взгляд, и Стас Садальский во
многом похожи. Сходство это обусловлено именно любовью к скандалам, провокациям
и пиару в самых изощренных его проявлениях", – уверен Антон Беккужев.
Журналист не исключает, что затеял
шумиху ради того, чтобы вновь появиться на первых полосах газет. "Но судить его
могут, пожалуй, только люди с кристально чистой репутаций, которой Садальский
однозначно не обладает. Вполне вероятно, что через несколько месяцев уже сам
актер сменит продюсера на посту главного ньюсмейкера скандальных ток-шоу,
затеяв очередную пиар-бомбу", – заключил журналист.