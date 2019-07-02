Спасатели проверяют почтовый офис Facebook в Калифорнии на наличие отравляющего вещества. По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на нервно-паралитическое вещество зарин.

Спасатели проверяют почтовый офис Facebook в Калифорнии на наличие отравляющего вещества. По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на нервно-паралитическое вещество зарин.Предположительно, это может быть ложное срабатывание, поэтому экстренные службы намерены провести новое тестирование.Изначально спасатели заявили о двух пострадавших среди сотрудников компании. Однако в настоящий момент они чувствуют себя нормально, признаков отравления не выявлено, передает телеканал "Россия 24".