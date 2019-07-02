Федор Бондарчук потерял миллионы из-за неудачного ремонта в
новой квартире. Строители не смогли воплотить в жизнь идеи режиссера – и ему
пришлось начать все заново.
Федор Бондарчук потерял миллионы из-за неудачного ремонта в
новой квартире. Строители не смогли воплотить в жизнь идеи режиссера – и ему
пришлось начать все заново.
Элитную недвижимость в Брюсовом переулке в центре Москвы
Федор Бондарчук приобрел недавно. Режиссер затеял в квартире грандиозную
переделку, которой занялась бригада строителей.
Ремонт длился несколько месяцев. Соседи не знали, куда
деваться от стука молотков и визга дрелей. В конце концов работы завершились,
жильцы дома вздохнули было с облегчением – но, как оказалось, радовались они
рано.
Итог работы в стометровой квартире, которая оценивается
примерно в 80 миллионов рублей, Федора Бондарчука не удовлетворил. Что именно
не устроило режиссера – неизвестно, но он нанял новую бригаду. И все
завертелось по второму кругу, работы в квартире начались "с нуля".
Теперь лично контролирует процесс. А соседи
переживают за режиссера и подсчитывают, сколько миллионов он потерял на
неудачном ремонте, пишет Teleprogramma.pro.
Предполагают, что эпопея с ремонтом завершится к осени. Возможно, намерен перебраться в новое жилье со своей пассией Паулиной Андреевой. В прошлом месяце режиссер и актриса были неразлучны на фестивале "Кинотавр" в Сочи – опровергнув тем самым слухи об их разрыве.