Федор Бондарчук потерял миллионы из-за неудачного ремонта в новой квартире. Строители не смогли воплотить в жизнь идеи режиссера – и ему пришлось начать все заново.

Федор Бондарчук потерял миллионы из-за неудачного ремонта вновой квартире. Строители не смогли воплотить в жизнь идеи режиссера – и емупришлось начать все заново.Элитную недвижимость в Брюсовом переулке в центре МосквыФедор Бондарчук приобрел недавно. Режиссер затеял в квартире грандиознуюпеределку, которой занялась бригада строителей.Ремонт длился несколько месяцев. Соседи не знали, кудадеваться от стука молотков и визга дрелей. В конце концов работы завершились,жильцы дома вздохнули было с облегчением – но, как оказалось, радовались онирано.Итог работы в стометровой квартире, которая оцениваетсяпримерно в 80 миллионов рублей, Федора Бондарчука не удовлетворил. Что именноне устроило режиссера – неизвестно, но он нанял новую бригаду. И всезавертелось по второму кругу, работы в квартире начались "с нуля".Теперь лично контролирует процесс. А соседипереживают за режиссера и подсчитывают, сколько миллионов он потерял нанеудачном ремонте, пишет Teleprogramma.pro.Предполагают, что эпопея с ремонтом завершится к осени. Возможно, намерен перебраться в новое жилье со своей пассией Паулиной Андреевой. В прошлом месяце режиссер и актриса были неразлучны на фестивале "Кинотавр" в Сочи – опровергнув тем самым слухи об их разрыве.