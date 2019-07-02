Государственный университет управления (ГУУ) вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет дискуссию о создании в России общества цифрового равенства в контексте доступности образования. Мероприятие пройдет в рамках конференции по интеллектуальному капиталу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Государственный университет управления (ГУУ) вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет дискуссию о создании в России общества цифрового равенства в контексте доступности образования. Мероприятие пройдет в рамках конференции по интеллектуальному капиталу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.XV Всемирная конференция по интеллектуальному капиталупройдет во французской столице 11-12 июля. В последний день работы площадкисостоится панельная дискуссия "На пути к обществу цифрового равенства:вызовы и перспективы", подготовленная российской делегацией. Об этомсообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного университетауправления (ГУУ).Мероприятие посвящено созданию в нашей страны обществацифрового равенства на разных уровнях. Эксперты проведут анализ состоянияцифровой сегрегации, обсудят пути ее преодоления и реализации всеобщего доступак образованию.Кроме того, участникам площадки представят национальнуюпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". Это федеральныйпроект, его цель – внедрить искусственный интеллект в экономику государства,создавать и развивать новые компетенции, отмечается в сообщении пресс-службы.Эксперты высшего учебного заведения представят слушателямисследования феномена "ловушка воспроизводства интеллектуальногокапитала". Это произойдет в рамках встречи, организованной УниверситетомПариж-Сюд при поддержке программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP).Также будут затронуты вопросы цифрового волонтерства, сегрегации доступностиобразования.Участники мероприятия смогут познакомиться с инновационнымиобразовательными проектами, необходимыми для формирования компетенций в областицифровых технологий, экономики государства, развития искусственного интеллекта.В конференции примут участие представители правительства,университетского и научного сообществ.Среди них – глава Департамента координации и реализациипроектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин, ректорГосударственного университета управления, глава кафедры ЮНЕСКО"Социально-правовые и этические основы общества знаний" Иван Лобанов,проректор вуза, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовыеи этические основы общества знаний" Светлана Малкарова, а такжеруководитель центра Сколтеха по научным и вычислительным технологиям МаксимФедеров.