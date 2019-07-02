Государственный университет управления (ГУУ) вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет дискуссию о создании в России общества цифрового равенства в контексте доступности образования. Мероприятие пройдет в рамках конференции по интеллектуальному капиталу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Государственный университет управления (ГУУ) вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет дискуссию о создании в России общества цифрового равенства в контексте доступности образования. Мероприятие пройдет в рамках конференции по интеллектуальному капиталу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
XV Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу
пройдет во французской столице 11-12 июля. В последний день работы площадки
состоится панельная дискуссия "На пути к обществу цифрового равенства:
вызовы и перспективы", подготовленная российской делегацией. Об этом
сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного университета
управления (ГУУ).
Мероприятие посвящено созданию в нашей страны общества
цифрового равенства на разных уровнях. Эксперты проведут анализ состояния
цифровой сегрегации, обсудят пути ее преодоления и реализации всеобщего доступа
к образованию.
Кроме того, участникам площадки представят национальную
программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Это федеральный
проект, его цель – внедрить искусственный интеллект в экономику государства,
создавать и развивать новые компетенции, отмечается в сообщении пресс-службы.
Эксперты высшего учебного заведения представят слушателям
исследования феномена "ловушка воспроизводства интеллектуального
капитала". Это произойдет в рамках встречи, организованной Университетом
Париж-Сюд при поддержке программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP).
Также будут затронуты вопросы цифрового волонтерства, сегрегации доступности
образования.
Участники мероприятия смогут познакомиться с инновационными
образовательными проектами, необходимыми для формирования компетенций в области
цифровых технологий, экономики государства, развития искусственного интеллекта.
В конференции примут участие представители правительства,
университетского и научного сообществ.
Среди них – глава Департамента координации и реализации
проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин, ректор
Государственного университета управления, глава кафедры ЮНЕСКО
"Социально-правовые и этические основы общества знаний" Иван Лобанов,
проректор вуза, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые
и этические основы общества знаний" Светлана Малкарова, а также
руководитель центра Сколтеха по научным и вычислительным технологиям Максим
Федеров.