Злоключения продолжают преследовать Дмитрия Шепелева. На сей раз неприятности случились прямо на работе.

Злоключения продолжают преследовать Дмитрия Шепелева. На сей раз неприятности случились прямо на работе.После отравления чистящим средством музыкальный продюсер Бари Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Так, его пригласили принять участие в новом выпуске передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле". Музыкальный продюсер должен был пройти испытание на полиграфе."Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым – было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе "На-На", – рассказали в массовке.Вот только в самый последний момент, когда к съемкам было все готово: зрители собрались в студии (говорят, приехал даже сын), а эксперты приготовились анализировать поведение музыкального продюсера, тот так и не появился.Говорят, случился форс-мажор. Можно представить, какая суета случилась в кулуарах шоу. Руководство передачи пыталось связаться с Бари Алибасовым, и спустя пару часов стало понятно, что тот так и не приедет. Сам продюсер сослался на плохое самочувствие, но пообещал, что обязательно примет участие в съемках в другой раз.предполагает, что отказ Бари Алибасова от участия в съемках обернулся для Первого канала потерей нескольких миллионов рублей. Ведь подготовка студии к съемкам – удовольствие не из дешевых.Отметим, это новый скандал, в который угодил Дмитрий Шепелев. Ранее имя телеведущего упоминалось продюсером Олесей Сазыкиной, которая работала с группой "Блестящие" и пересекалась с Жанной Фриске. Женщина призналась, что не понимает, что могло связывать певицу с молодым ведущим. "Они совершенно не подходили друг другу. Жанна была открытой и искренней, а в Шепелеве чувствовалась какая-то скрытая злость. Даже когда он кому-то улыбался, по глазам было видно, что на самом деле он думал: "Ах ты гнида какая!" Но Жанна всерьез в него влюбилась", – рассказала в интервью Сазыкина.