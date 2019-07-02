Ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию вызваны тем, что Москва и Прага не смогли согласовать условия транссибирского транзита для Czech Airlines на постоянной основе.

Ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию вызваны тем, что Москва и Прага не смогли согласовать условия транссибирского транзита для Czech Airlines на постоянной основе, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.В настоящее время чешская авиакомпания выполняет полеты по транссибирским маршрутам на основе временных разрешений."Прага запросила переход на постоянные разрешения. В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, запросила преференций для своих перевозчиков", — рассказал собеседник агентства.Однако договориться о взаимно интересных условиях сторонам не удалось, и в выдаче постоянного разрешения Czech Airlines было отказано."В ответ чешская сторона снизила число допусков под рейсы российских перевозчиков до формально паритетного принципа", — указал источник.Ранее стало известно, что российские авиакомпании одна за другой отменяют рейсы в Чехию. В частности, 2 июля об отмене четырех рейсов в Прагу из шести сообщил "Аэрофлот". "Уральские авиалинии" также сообщили о приостановке полетов в Прагу. Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Карловы Вары. Официальные ведомства ситуацию пока не комментируют.