Второй Международный форум Развитие парламентаризма, проходящий в эти дни в Москве по инициативе Госдумы, является уникальной площадкой, на которой законодатели со всего мира могут узнать об опыте коллег из других стран и перенять определенные практики, отметил политический аналитик Леонид Поляков. В беседе с Дни.ру эксперт отметил, что другие существующие форматы либо заточены под определенную проблематику, либо решают исключительно региональные проблемы.
Второй Международный форум "Развитие парламентаризма", проходящий в эти дни в Москве по инициативе Госдумы, является уникальной площадкой, на которой законодатели со всего мира могут узнать об опыте коллег из других стран и перенять определенные практики, отметил политический аналитик Леонид Поляков. В беседе с "Дни.ру" эксперт отметил, что другие существующие форматы либо заточены под определенную проблематику, либо решают исключительно региональные проблемы.
Присутствие на мероприятии представителей более 130 стран
говорит о том, что дебютный форум, прошедший в прошлом году, произвел на
законодателей разных стран позитивное впечатление. "Много делегаций со
всего мира решили повторить этот формат, понимая, что он дает импульс для
развития парламентаризма в каждой из стран", – подчеркнул Поляков.
У каждого из парламентов есть свои особенности и традиции,
но собираясь вместе их представители могут обмениваться опытом и практиками,
отметил эксперт. В этом смысле площадка является уникальной, подчеркнул
аналитик: другие межпарламентские форматы нацелены на решение либо определенных
узких проблем, либо посвящены региональным, а не глобальным проблемам.
"Повтор форума сразу на следующий год свидетельствует,
что изначально цель мероприятия продумана хорошо, задачи поставлены конкретно,
и люди понимают, зачем они приезжают. Мероприятие приносит пользу всем
участникам", – сказал политолог в беседе с "Дни.ру".
Эксперт отметил, что прибывшие на форум парламентарии
обсуждают самые острые глобальные вызовы современности: террористическая
угроза, экологическая повестка, неравенство и бедность, борьба с нищетой,
проблемы молодежи, развитие цифровой экономики.
При этом Поляков отметил, что проблема терроризма и бедности
тесно взаимосвязаны. "Как отмечали представители некоторых арабских
государств, нищета порой толкает людей к радикалам, они поддаются на пропаганду
экстремистов", – пояснил аналитик.
Не стоит сбрасывать со счетов и фактор безработицы среди
молодежи. Особенно эта тема волнует делегации из африканских стран, отметил
Поляков. "Уровень безработицы высок, молодые не находят применения в жизни
и идут на рискованные экстремистские опыты", – посетовал эксперт.
В центре внимания на форуме "Развитие
парламентаризма" и развитие цифровой экономики. Новейшие технологии не
должны становиться привилегией богатых стран, уверен Поляков. Эти и многие
другие вопросы, в том числе проблема фейковых новостей и кибервойн, активно
обсуждаются на площадках мероприятия.
"Дискуссии вокруг этих тем приведут к тому, что парламентарии
смогут внести свой серьезный вклад в решение этих проблем", – уверен
политолог.
Эксперт не исключает, что в рамках подготовки к следующему
форуму могут быть созданы межпарламентские рабочие группы по указанным
проблематикам. Наработки и предложения парламентариев по итогам мероприятия
могут в дальнейшем быть вынесены на обсуждение в международных организациях, в
том числе на площадку ООН, отметил эксперт.
"Практическая реализация заложена в самой идее форума.
Совершенствование парламентаризма – это не только нахождение новых форматов
сотрудничества, но и повышение эффективности законодательной власти, выработка
стратегии развития государств и мира в целом", – заключил собеседник
издания.
Второй Международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит в российской столице с 1 по 3 июля. По сравнению
с прошлым годом значительно выросло количество иностранных делегаций.
Если на прошлом форуме побывали 19 спикеров национальных
парламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовали представители
96 стран, в 2019 – 132 государств. Всего в Москву прибыли более 800
парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентских
организаций, семь из них возглавляют руководители.