Второй Международный форум Развитие парламентаризма, проходящий в эти дни в Москве по инициативе Госдумы, является уникальной площадкой, на которой законодатели со всего мира могут узнать об опыте коллег из других стран и перенять определенные практики, отметил политический аналитик Леонид Поляков. В беседе с Дни.ру эксперт отметил, что другие существующие форматы либо заточены под определенную проблематику, либо решают исключительно региональные проблемы.

Второй Международный форум "Развитие парламентаризма", проходящий в эти дни в Москве по инициативе Госдумы, является уникальной площадкой, на которой законодатели со всего мира могут узнать об опыте коллег из других стран и перенять определенные практики, отметил политический аналитик Леонид Поляков. В беседе с "Дни.ру" эксперт отметил, что другие существующие форматы либо заточены под определенную проблематику, либо решают исключительно региональные проблемы.Присутствие на мероприятии представителей более 130 странговорит о том, что дебютный форум, прошедший в прошлом году, произвел назаконодателей разных стран позитивное впечатление. "Много делегаций совсего мира решили повторить этот формат, понимая, что он дает импульс дляразвития парламентаризма в каждой из стран", – подчеркнул Поляков.У каждого из парламентов есть свои особенности и традиции,но собираясь вместе их представители могут обмениваться опытом и практиками,отметил эксперт. В этом смысле площадка является уникальной, подчеркнуланалитик: другие межпарламентские форматы нацелены на решение либо определенныхузких проблем, либо посвящены региональным, а не глобальным проблемам."Повтор форума сразу на следующий год свидетельствует,что изначально цель мероприятия продумана хорошо, задачи поставлены конкретно,и люди понимают, зачем они приезжают. Мероприятие приносит пользу всемучастникам", – сказал политолог в беседе с "Дни.ру".Эксперт отметил, что прибывшие на форум парламентарииобсуждают самые острые глобальные вызовы современности: террористическаяугроза, экологическая повестка, неравенство и бедность, борьба с нищетой,проблемы молодежи, развитие цифровой экономики.При этом Поляков отметил, что проблема терроризма и бедноститесно взаимосвязаны. "Как отмечали представители некоторых арабскихгосударств, нищета порой толкает людей к радикалам, они поддаются на пропагандуэкстремистов", – пояснил аналитик.Не стоит сбрасывать со счетов и фактор безработицы средимолодежи. Особенно эта тема волнует делегации из африканских стран, отметилПоляков. "Уровень безработицы высок, молодые не находят применения в жизнии идут на рискованные экстремистские опыты", – посетовал эксперт.В центре внимания на форуме "Развитиепарламентаризма" и развитие цифровой экономики. Новейшие технологии недолжны становиться привилегией богатых стран, уверен Поляков. Эти и многиедругие вопросы, в том числе проблема фейковых новостей и кибервойн, активнообсуждаются на площадках мероприятия."Дискуссии вокруг этих тем приведут к тому, что парламентариисмогут внести свой серьезный вклад в решение этих проблем", – уверенполитолог.Эксперт не исключает, что в рамках подготовки к следующемуфоруму могут быть созданы межпарламентские рабочие группы по указаннымпроблематикам. Наработки и предложения парламентариев по итогам мероприятиямогут в дальнейшем быть вынесены на обсуждение в международных организациях, втом числе на площадку ООН, отметил эксперт."Практическая реализация заложена в самой идее форума.Совершенствование парламентаризма – это не только нахождение новых форматовсотрудничества, но и повышение эффективности законодательной власти, выработкастратегии развития государств и мира в целом", – заключил собеседникиздания.Второй Международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит в российской столице с 1 по 3 июля. По сравнениюс прошлым годом значительно выросло количество иностранных делегаций.Если на прошлом форуме побывали 19 спикеров национальныхпарламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовали представители96 стран, в 2019 – 132 государств. Всего в Москву прибыли более 800парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентскихорганизаций, семь из них возглавляют руководители.