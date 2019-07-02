Наталья Владимировна работает доктором более 20 лет

Наталья Владимировна работает доктором более 20 летЗаведующая эндокринологическим отделением Городской клинической больницы №5 во Владимире Наталья Маврычева заняла второе место на Всероссийском конкурсе врачей. Она боролось за звание лучшего эндокринолога. Как рассказали в облздраве, призовое место владимирские доктора на профессиональном всероссийском конкурсе занимают впервые за всю историю.В этом году на конкурс поступило почти 500 работ из 60 субъектов страны и 6 федеральных органов исполнительной власти. И из этого огромнейшего числа достойных кандидатов выбрали 87 победителей. Среди них оказалась владимирский эндокринолог Наталья Маврычева.Наталья Владимировна работает доктором более 20 лет, с 2011-го года возглавляет эндокринологическое отделение Городской клинической больницы №5 во Владимире, имеет ученую степень кандидата медицинских наук.Наталья Маврычева умеет располагать к себе людей и находить общий язык с каждым. Она ответственна, добросовестна, всегда проявляет любовь и сострадание к пациентам. Доктора Маврычеву неоднократно поощряли за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.