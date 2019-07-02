Организованный Госдумой международный форум Развитие парламентаризма должен стать ежегодным, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил рост интереса к мероприятию со стороны законодателей из разных стран мира. По сравнению с прошлым годом число гостей форума увеличилось в два раза, подчеркнул председатель Госдумы.
Организованный Госдумой международный форум должен стать ежегодным, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил рост интереса к мероприятию со стороны законодателей из разных стран мира. По сравнению с прошлым годом число гостей форума увеличилось в два раза, подчеркнул председатель Госдумы.
В планах провести форум "Развитие парламентаризма"
и в следующем году, сказал Володин журналистам. В прошлом году на мероприятии
было почти в два раза меньше стран участниц и спикеров. "В этом году после
объявления о проведении форума "предложения посыпались", – рассказал
спикер Госдумы.
В работе площадки принимают участие представители 132 двух
стран, из них 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее – 96 стран-участниц и 19 председателей.
"Огромное количество участников, запросов на
участие в этом форуме – все говорит о том, что действительно повестка
интересная и наши коллеги хотят участвовать в обсуждении этих вопросов, причем
это парламентарии, представляющие как Европу, так и Азию, и Африку, и
Восток", – приводит слова законодателя "Интерфакс".
По его словам, на международных парламентских площадках
должна вестись эффективная работа. Спикер призвал не путать ее с так называемым
парламентским туризмом и политизированными политическими встречами.
"И то, и другое разрушает и дискредитирует в принципе
саму идею парламентской демократии, потому что парламент – место, где должны
обсуждаться важные вопросы", – уверен спикер Госдумы.
Перед странами сегодня стоит множество вызовов, в том числе
борьба с терроризмом. Решать эти проблемы нужно сообща, подчеркнул Володин.
Он указал на важность формирования модельного
законодательства, гармонизации правовых систем государств. Недопустимо, отметил
спикер, что какая-либо организация считается в одной стране террористической, а
в другой нет. Это создает лазейки для экстремистов, возможность уйти от
ответственности, пояснил законодатель.
Другая глобальная тема, объединяющая парламентариев, -
законодательное обеспечение развития цифровой экономики, отметил Володин.
Второй Международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит в российской столице с 1 по 3 июля. По сравнению
с прошлым годом число иностранных участников выросло в два раза.
Если на прошлом форуме побывали 19 спикеров национальных
парламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовали
представители 96 стран, в 2019 – 132 государств. Всего в Москву прибыли более
800 парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентских
организаций, семь из них возглавляют руководители.