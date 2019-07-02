Организованный Госдумой международный форум Развитие парламентаризма должен стать ежегодным, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил рост интереса к мероприятию со стороны законодателей из разных стран мира. По сравнению с прошлым годом число гостей форума увеличилось в два раза, подчеркнул председатель Госдумы.

Организованный Госдумой международный форум должен стать ежегодным, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил рост интереса к мероприятию со стороны законодателей из разных стран мира. По сравнению с прошлым годом число гостей форума увеличилось в два раза, подчеркнул председатель Госдумы.В планах провести форум "Развитие парламентаризма"и в следующем году, сказал Володин журналистам. В прошлом году на мероприятиибыло почти в два раза меньше стран участниц и спикеров. "В этом году послеобъявления о проведении форума "предложения посыпались", – рассказалспикер Госдумы.В работе площадки принимают участие представители 132 двухстран, из них 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее – 96 стран-участниц и 19 председателей."Огромное количество участников, запросов научастие в этом форуме – все говорит о том, что действительно повесткаинтересная и наши коллеги хотят участвовать в обсуждении этих вопросов, причемэто парламентарии, представляющие как Европу, так и Азию, и Африку, иВосток", – приводит слова законодателя "Интерфакс".По его словам, на международных парламентских площадкахдолжна вестись эффективная работа. Спикер призвал не путать ее с так называемымпарламентским туризмом и политизированными политическими встречами."И то, и другое разрушает и дискредитирует в принципесаму идею парламентской демократии, потому что парламент – место, где должныобсуждаться важные вопросы", – уверен спикер Госдумы.Перед странами сегодня стоит множество вызовов, в том числеборьба с терроризмом. Решать эти проблемы нужно сообща, подчеркнул Володин.Он указал на важность формирования модельногозаконодательства, гармонизации правовых систем государств. Недопустимо, отметилспикер, что какая-либо организация считается в одной стране террористической, ав другой нет. Это создает лазейки для экстремистов, возможность уйти отответственности, пояснил законодатель.Другая глобальная тема, объединяющая парламентариев, -законодательное обеспечение развития цифровой экономики, отметил Володин.Второй Международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит в российской столице с 1 по 3 июля. По сравнениюс прошлым годом число иностранных участников выросло в два раза.Если на прошлом форуме побывали 19 спикеров национальныхпарламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовалипредставители 96 стран, в 2019 – 132 государств. Всего в Москву прибыли более800 парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентскихорганизаций, семь из них возглавляют руководители.