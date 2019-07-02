В России множество артистов и еще больше пресс-секретарей. Но у всех на устах только три имени – Бари Алибасов, Иосиф Пригожин и Анна Исаева. Имя последней сегодня мелькает в новостной сводке чаще иных звезд.

В России множество артистов и еще больше пресс-секретарей. Но у всех на устах только три имени – Бари Алибасов, Иосиф Пригожин и Анна Исаева. Имя последней сегодня мелькает в новостной сводке чаще иных звезд.Анна Исаева работала с самыми яркими отечественными звездами, раскручивая их и делая знаменитыми. Тамара Гвердцители, Олег и Родион Газманова, Наталья Подольская и Владимир Пресняков – все они благодарны Исаевой за мелькание в прессе.Но самым, пожалуй, известным клиентом Анны была Юлия Началовова. Певица, кстати, считала пресс-секретаря своей сестричкой и всецело доверяла. Исаева была и остается верным членом семьи Началовых.Накануне поклонники Началовой переживали вместе с Исаевой неприятную историю – Анне отказали в шенгенской визе, не отдавали паспорт в посольстве, разлучили с детьми и всячески унижали в визовом центре Италии. Она ревела, ползала на коленях, кричала, угрожала, билась в припадке – словом, очень расстроилась. Наконец, ад закончился."Получила я свой многострадальный паспорт – могу двигаться дальше, – рассказала . – Еду, смотрю по сторонам и думаю – никогда не замечала этой церквушки на набережной Зарядья. С 1996 года я часто бывала здесь, потому что делала свои первые профессиональные шаги и, конечно ходила в знаменитый зал "Россия" по делам. Удивительно, но совсем не помню эту церковь, она была закрыта то зданием, то строительными лесами! Оказывается, это XVI век, одна из старейших церквей Москвы, ее построил еще царь Иван III, и называется она - я аж подпрыгнула – "Церковь Зачатия Святой Анны в Остром углу". Расположен храм в углу Васильевского луга и Китайгородской стены. Одно название – историческая реликвия! Мне, Анне, сам Бог как говорится, велел – не так много храмов с моим именем. Господи, спасибо!"