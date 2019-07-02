Эвелина Бледанс даже жестком графике рабочих будней находит
время для приятного времяпрепровождения. Актриса прибыла на кинофестиваль в
Ялту – но успела позагорать в компании молодых поклонников.
Эвелина Бледанс даже жестком графике рабочих будней находит
время для приятного времяпрепровождения. Актриса прибыла на кинофестиваль в
Ялту – но успела позагорать в компании молодых поклонников.
На снимке, опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс, актриса
запечатлена в окружении трех молодых и очень легко одетых мужчин. Звезда в
пляжном костюме удобно устроилась на диване, а юные кавалеры демонстрируют ей
свои мускулистые тела.
По данным портала Vistanews.ru,
один из окружающих красавцев – Ярослав – работает в развлекательном
комплексе. Именно с ним на фотографии актриса обменивается многозначительным
взглядом. Артистку с юным предпринимателем связывает давняя симпатия – а,
возможно, у них и роман.
Наблюдатели заметили, что провела с
Ярославом весь день. Молодой человек был рядом с актрисой не только на пляже и
в ресторане, но и в салоне красоты. Бледанс пытается представить эти встречи
случайными, но в такую версию верится слабо. Тем более что, по слухам, Эвелина
уже познакомила Ярослава со своим сыном, который в восторге от юного
бизнесмена.