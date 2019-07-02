Эвелина Бледанс даже жестком графике рабочих будней находит время для приятного времяпрепровождения. Актриса прибыла на кинофестиваль в Ялту – но успела позагорать в компании молодых поклонников.

Эвелина Бледанс даже жестком графике рабочих будней находитвремя для приятного времяпрепровождения. Актриса прибыла на кинофестиваль вЯлту – но успела позагорать в компании молодых поклонников.На снимке, опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс, актрисазапечатлена в окружении трех молодых и очень легко одетых мужчин. Звезда впляжном костюме удобно устроилась на диване, а юные кавалеры демонстрируют ейсвои мускулистые тела.По данным портала Vistanews.ru,один из окружающих красавцев – Ярослав – работает в развлекательномкомплексе. Именно с ним на фотографии актриса обменивается многозначительнымвзглядом. Артистку с юным предпринимателем связывает давняя симпатия – а,возможно, у них и роман.Наблюдатели заметили, что провела сЯрославом весь день. Молодой человек был рядом с актрисой не только на пляже ив ресторане, но и в салоне красоты. Бледанс пытается представить эти встречислучайными, но в такую версию верится слабо. Тем более что, по слухам, Эвелинауже познакомила Ярослава со своим сыном, который в восторге от юногобизнесмена.