Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции московского метро Молодежная.

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции московского метро "Молодежная", передает ТАСС.Как пояснили в полиции, неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции "Молодежная". На месте работает полиция и оперативные службы. Ожидается прибытие кинолога. Об эвакуации пассажиров не сообщается.Согласно последним данным, в результате проверки экстренными службами станции метро "Молодежная" угроза взрыва не подтвердилась.