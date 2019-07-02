Более половины (56,3%) россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста. Об этом во вторник сообщила газета "Известия " со ссылкой на опрос Роструда.

Более половины (56,3%) россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста. Об этом во вторник сообщила газета "звестия" со ссылкой на опрос Роструда.27,1% опрошенных не хотели бы трудиться на пенсии. Около трети респондентов (30,1%) хотели бы продолжать работать по специальности. 27,6% участников опроса предпочитают освоить новую специальность с возможностью удаленной работы. Еще 25% опрошенных планируют найти работу с неполным графиком, свидетельствуют результаты исследования.Большинство опрошенных (77,6%) считают, что возможность работать на пенсии зависит от готовности работодателя их принять, 11,8% уверены, что все решает желание человека работать, а 10,5% думают, что при трудоустройстве определяющую роль играют профессиональные навыки.