Президент Всероссийской
федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала гостьей
Татьяны Устиновой в программе Мой герой на телеканале ТВ
Центр. Одной из ее прославленных воспитанниц стала Алина Кабаева, о семье
которой та рассказала неожиданный секрет.
Президент Всероссийской
федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала гостьей
Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на телеканале "ТВ
Центр". Одной из ее прославленных воспитанниц стала Алина Кабаева, о семье
которой та рассказала неожиданный секрет.
Однажды, когда юная спортсменка собралась уезжать с
тренировочной базы в Новогорске на своей машине, мать угнала у нее автомобиль. Как
призналась Ирина Винер-Усманова, женщина дала слепок ключей знакомым, которые и
украли авто. А Алина Кабаева в итоге уже не могла выехать из Новогорска.
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