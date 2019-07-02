Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала гостьей Татьяны Устиновой в программе Мой герой на телеканале ТВ Центр. Одной из ее прославленных воспитанниц стала Алина Кабаева, о семье которой та рассказала неожиданный секрет.

Президент Всероссийскойфедерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала гостьейТатьяны Устиновой в программе "Мой герой" на телеканале "ТВЦентр". Одной из ее прославленных воспитанниц стала Алина Кабаева, о семьекоторой та рассказала неожиданный секрет.Однажды, когда юная спортсменка собралась уезжать стренировочной базы в Новогорске на своей машине, мать угнала у нее автомобиль. Какпризналась Ирина Винер-Усманова, женщина дала слепок ключей знакомым, которые иукрали авто. А Алина Кабаева в итоге уже не могла выехать из Новогорска.Материал дополняется