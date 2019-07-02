Пользователь Twitter Михаил
Голуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народной
республики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптура
первого главы ДНР Александра Захарченко.
Пользователь Twitter Михаил
Голуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народной
республики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптура
первого главы ДНР Александра Захарченко.
В кадре
Александр Захарченко находится по середине. Слева от него – командир батальона
"Спарта" Арсений Павлов (позывной
Моторола), а справа – командир батальона "Сомали" Михаил Толстых,
известный под позывным Гиви.
Пользователи
соцсети сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Они
советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со
скульптур из ДНР.
Также в
комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур. "Ох, какие страшные...", "Там как в фильме
"Дом восковых фигур", отколупываешь кусочек воска – а там настоящий
Захарченко, воском просто облили", "Пальцы можно в церкви "за
упокой" ставить", "Мне теперь это сниться будет!", "Как это
развидеть?", – высказались фолловеры.
Напомним, погиб 31 августа 2018 года в
результате взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка. Михаил Толстых был
убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона "Сомали". Арсений
Павлов скончался 16 октября 2016 года после взрыва в лифте своего дома.
В ДНР считают, что к убийствам и двух его соратников причастны сотрудники Службы
безопасности Украины (СБУ). Незалежная все обвинения в свой
адрес отвергает.