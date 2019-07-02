Пользователь Twitter Михаил Голуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптура первого главы ДНР Александра Захарченко.

Пользователь Twitter МихаилГолуб опубликовал фото из музея самопровозглашенной Донецкой народнойреспублики (ДНР). В частности, негативную реакцию фолловеров вызвала скульптурапервого главы ДНР Александра Захарченко.В кадреАлександр Захарченко находится по середине. Слева от него – командир батальона"Спарта" Арсений Павлов (позывнойМоторола), а справа – командир батальона "Сомали" Михаил Толстых,известный под позывным Гиви.Пользователисоцсети сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур". Онисоветовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример соскульптур из ДНР.Также вкомментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур. "Ох, какие страшные...", "Там как в фильме"Дом восковых фигур", отколупываешь кусочек воска – а там настоящийЗахарченко, воском просто облили", "Пальцы можно в церкви "заупокой" ставить", "Мне теперь это сниться будет!", "Как эторазвидеть?", – высказались фолловеры.Напомним, погиб 31 августа 2018 года врезультате взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка. Михаил Толстых былубит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона "Сомали". АрсенийПавлов скончался 16 октября 2016 года после взрыва в лифте своего дома.В ДНР считают, что к убийствам и двух его соратников причастны сотрудники Службыбезопасности Украины (СБУ). Незалежная все обвинения в свойадрес отвергает.