На предприятии построят новый производственный цех, складские и офисные помещения, а также приобретут оборудование для производства ПВХ-линолеума

На предприятии построят новый производственный цех, складские и офисные помещения, а также приобретут оборудование для производства ПВХ-линолеумаКомпания «Ютекс РУ» заключила соглашение с фондом развития моногородов. Фирме выдадут беспроцентный займ на модернизацию производства ПВХ-линолеума в Камешково. Сумма рассрочки составит 250 миллионов рублей.Реализовать проект планируют до 2020 года. За счёт средств Фонда МОНОГОРОДА.РФ построят новый производственный цех, складские и офисные помещения, а также приобретут оборудование для производства ПВХ-линолеума. Это позволит предприятию увеличить объём выпускаемой продукции на 30%.Подписание столь выгодного соглашения стало возможным благодаря системной работе, которую проводит администрация Владимирской области по развитию моногородов. Напомним, в нашем регионе статус монопрофильных территорий распоряжением Правительства России присвоили 7-ми муниципальным образованиям –Вязникам, Гороховцу, Камешково, Кольчугино, Курлово, Меленкам и посёлку Ставрово. Постановлением Правительства России создали и территорию опережающего социально-экономического развития «Камешково», для резидентов которой действует льготное налогообложение.На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях области по решению главы региона в марте 2019 года направили 40,4 миллиона рублей из областного бюджета.