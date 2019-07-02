Модель отдыхает в Турции. Виктория Боня призналась в
Instagram, что там над ней подшутили.
Модель отдыхает в Турции. Виктория Боня призналась в
Instagram, что там над ней подшутили.
Знаменитость находится
на курорте Бодрум. В своем микроблоге она публикует снимки морских закатов,
местных блюд, а также интерьеров отеля. При этом сама Виктория Боня отмечает,
что на отдыхе сложно делать не однообразные, интересные кадры.
В последнем своем
посте светская львица рассказала, что фотограф, снимавший ее для очередной
фотосессии, разыграл ее. Пока она позировала, принимая подходящие положения
рук, ног и головы, ее снимали на видео.
"Когда тебя жестоко обманули. Сказали, что
фоткают, давая советы, как держать голову и так далее… Если бы вы слышали голос
за кадром", – поделилась Виктория Боня с поклонниками. Фолловеры же посчитали,
что в ролике их любимицы выглядит великолепно и одарили ее массой комплиментов.
Отметим, в последнее время Виктория Боня заметно похудела. Девушка
начала тренироваться в спортзале и изменила рацион питания, чтобы набрать вес. Однако поправиться ей удалось только на один килограмм. По всей видимости, сыроедение, которым Виктория Боня увлекалась в последнее время, забирает у нее нужные килограммы. Поэтому теперь порции еды у звезды внушительные.
Виктория Боня не скрывает, что ее смущает собственная худоба, и даже
просит пользователей Сети не напоминать ей об этом недостатке.