Модель отдыхает в Турции. Виктория Боня призналась в Instagram, что там над ней подшутили.

Модель отдыхает в Турции. Виктория Боня призналась вInstagram, что там над ней подшутили.Знаменитость находитсяна курорте Бодрум. В своем микроблоге она публикует снимки морских закатов,местных блюд, а также интерьеров отеля. При этом сама Виктория Боня отмечает,что на отдыхе сложно делать не однообразные, интересные кадры.В последнем своемпосте светская львица рассказала, что фотограф, снимавший ее для очереднойфотосессии, разыграл ее. Пока она позировала, принимая подходящие положениярук, ног и головы, ее снимали на видео."Когда тебя жестоко обманули. Сказали, чтофоткают, давая советы, как держать голову и так далее… Если бы вы слышали голосза кадром", – поделилась Виктория Боня с поклонниками. Фолловеры же посчитали,что в ролике их любимицы выглядит великолепно и одарили ее массой комплиментов.Отметим, в последнее время Виктория Боня заметно похудела. Девушканачала тренироваться в спортзале и изменила рацион питания, чтобы набрать вес. Однако поправиться ей удалось только на один килограмм. По всей видимости, сыроедение, которым Виктория Боня увлекалась в последнее время, забирает у нее нужные килограммы. Поэтому теперь порции еды у звезды внушительные.Виктория Боня не скрывает, что ее смущает собственная худоба, и дажепросит пользователей Сети не напоминать ей об этом недостатке.