Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободыРанее судимого жителя Коврова признали виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина в Российской Федерации.С 16 июля по 19 октября 2018 года мужчина поставил на учет в 5 мигрантов, который якобы должны были проживать у него. Однако намерения предоставить им свое жилище у мужчины не было.Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.