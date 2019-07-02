Актриса призналась в Instagram, что два года разные врачи не могли поставить точный диагноз ее наследникам. Мария Кожевникова поделилась с поклонниками тем, как лечит своих детей.

Актриса призналась в Instagram,что два года разные врачи не могли поставить точный диагноз ее наследникам.Мария Кожевникова поделилась с поклонниками тем, как лечит своих детей.Знаменитостьвоспитывает троих сыновей – погодок Ивана и Максима и маленького Васю,родившегося в 2017 году. Мария Кожевникова часто делится в соцсети фотографиямидетей и рассказывает об их жизни.В этот раз артистка сообщила,что столкнулась с болезнью наследников. Она рассказала, что старшие сыновьязаболели еще два года назад, и с тех пор она безуспешно водила их по самымлучшим врачам-аллергологам, но прогресса было не видно."Два годакаждый врач, а их было много, очень много, я же дотошная мать, говорил своемнение, которое не совпадало с предыдущим, не поверите, у нас даже анализы несходятся в разных клиниках", – поделилась Мария Кожевникова. Она посетовала,что родителям всегда трудно быть объективными в таких ситуациях.Звездаотметила, что у мальчиков были красные пятна, насморк и отеки. Затем к этимсимптомам аллергии добавился кашель. Назначенное специалистами лечение непомогало, и Ваня с Максимом продолжали чувствовать себя плохо.Мария Кожевникова сообщила,что им все же удалось встретить хорошего врача. Он отменил предыдущие диагнозыи назначил другие исследования.