Актриса призналась в Instagram,
что два года разные врачи не могли поставить точный диагноз ее наследникам.
Мария Кожевникова поделилась с поклонниками тем, как лечит своих детей.
Актриса призналась в Instagram,
что два года разные врачи не могли поставить точный диагноз ее наследникам.
Мария Кожевникова поделилась с поклонниками тем, как лечит своих детей.
Знаменитость
воспитывает троих сыновей – погодок Ивана и Максима и маленького Васю,
родившегося в 2017 году. Мария Кожевникова часто делится в соцсети фотографиями
детей и рассказывает об их жизни.
В этот раз артистка сообщила,
что столкнулась с болезнью наследников. Она рассказала, что старшие сыновья
заболели еще два года назад, и с тех пор она безуспешно водила их по самым
лучшим врачам-аллергологам, но прогресса было не видно.
"Два года
каждый врач, а их было много, очень много, я же дотошная мать, говорил свое
мнение, которое не совпадало с предыдущим, не поверите, у нас даже анализы не
сходятся в разных клиниках", – поделилась Мария Кожевникова. Она посетовала,
что родителям всегда трудно быть объективными в таких ситуациях.
Звезда
отметила, что у мальчиков были красные пятна, насморк и отеки. Затем к этим
симптомам аллергии добавился кашель. Назначенное специалистами лечение не
помогало, и Ваня с Максимом продолжали чувствовать себя плохо.
Мария Кожевникова сообщила,
что им все же удалось встретить хорошего врача. Он отменил предыдущие диагнозы
и назначил другие исследования.