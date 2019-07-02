Новое направление грантовой поддержки во Владимирской области ввели в этом году

Новое направление грантовой поддержки во Владимирской области ввели в этом годуДепартамент культуры Владимирской области утвердил перечень победителей регионального конкурса на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов. Новое направление грантовой поддержки ввели в этом году. Всего любительским коллективам достанется 4 миллиона рублей.По 500 тысяч рублей получат 8 любительских коллективов учреждений культуры Владимирской области. На эти деньги они должны будут реализовать свои творческие проекты. Победителями стали: