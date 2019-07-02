Министерство сельского хозяйства России подвергло критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд рублей.

Министерство сельского хозяйства России подвергло критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд рублей.Проблема с НДС возникла из-за разного толкования постановления правительства от 2004 года — о перечне товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке, пишет газета "Известия".Минсельхоз выступил против действий Минфина, так как такие действия, по мнению экспертов, приведут к удорожанию конечного продукта.Как заявил представитель Национального кормового союза, наша страна импортирует до 90% кормовых добавок. В случае увеличения налога часть производителей прекратит существование, а некоторые повысят цены.