Поэтому юноша утащил шоколадки и сигареты

Поэтому юноша утащил шоколадки и сигаретыЖителя Мурома обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В апреле этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о незаконном проникновении в один из местных магазинов.Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что злоумышленник проник в помещение, выбив окно, и украл 20 пачек сигарет и 10 плиток шоколада. Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали молодого человека на одной из улиц города.Задержанный признал свою вину. Юноша рассказал, что планировал похитить деньги из кассы, но не сумел её открыть. Продуктов он наворовал на 3 тысячи рублей.Уголовное дело направлено в суд.