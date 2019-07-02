Однако следователи добились полного возврата долга по зарплате

Однако следователи добились полного возврата долга по зарплатеРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении руководителя акционерного общества «Муромский радиозавод». Его подозревают в невыплате заработной платы.С 22 февраля по 14 июня 2019 года руководитель не выплачивал заработную плату сотрудникам предприятия.Потерпевшими по делу признали 450 граждан, которым, по оценкам следствия, причинен ущерб в общем размере около 7,6 миллионов рублей.Следователи добились полного возврата долга по зарплате.