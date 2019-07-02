Потерпевший рассказал, что на Ленинградском проспекте к нему подошли трое неизвестных и отобрали у него сотовый телефон...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали троих приезжих, подозреваемых в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что на автобусной остановке на Ленинградском проспекте к нему подошли трое неизвестных и, применив насилие, отобрали у него сотовый телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Верхняя Масловка. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 25 лет. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.Следственным отделом ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29