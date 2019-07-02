Военные перебросили в Иркутскую область автоцистерны для доставки питьевой воды и уже второй передвижной хлебозавод.

Военные перебросили в Иркутскую область автоцистерны для доставки питьевой воды и уже второй передвижной хлебозавод.В пострадавший от паводка регион отправились и армейские инженеры со спецтехникой. Они будут действовать вместе со специалистами МЧС — доставлять грузы и продукты, эвакуировать людей. А группа специалистов из войск радиационной, химической и биологической защиты проведет дезинфекцию на затопленных территориях.Вода постепенно уходит из населенных пунктов региона. Уровень реки Ия за прошедшую ночь упал ещё на десятки сантиметров. По последним данным, в списке погибших — 14 человек, без вести пропавшими считаются еще 13. Более 190 пострадавших остаются в больницах, передает телеканал "Россия 24".Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Метеорологи не ожидают второй волны наводнения.До 25 июля в региональном отделении Красного креста будут приниматься вещи и денежные средства, постельные принадлежности, гигиенические средства и бытовая техника. Деньги также можно перечислить на расчетный счет Красного креста, реквизиты которого можно найти на сайте правительства Хабаровского края.