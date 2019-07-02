Ученые из Гарвардского университета сделали сенсационное открытие. На него тут же отреагировали российские медики.

Ученые из Гарвардского университета сделали сенсационное открытие. На него тут же отреагировали российские медики.Американские исследователи выяснили, что чипсы и сладкие газированные напитки опасны для мужского здоровья. По их мнению, их частое употребление ухудшает качество семенной жидкости из-за снижения количества подвижных сперматозоидов.Врач-уролог, заведующий отделением урологии Клиники профессора Калинченко Евгений Греков подтвердил эту гипотезу. Он пояснил, что содержащиеся в жареном картофеле трансжиры, которые обладают канцерогенным индексом, в большинстве случаев негативно влияют на состояние печени и количество подвижных сперматозоидов.Также доктор утверждает, что в этом продукте много других вредных компонентов, например, фиксаторы цвета или диоксид титана. Как сообщает , Они крайне негативно сказываются на состоянии человека."Употребление чипсов в большом количестве может привести как к ожирению, так и к снижению чувствительности. Так что о здоровье можно будет забыть", – отметил специалист.На счет газировки эксперт оказался также категоричен. "В газированных напитках много глюкозы, а, как известно, сахар ведет к ожирению и к бесплодию. Если выпивать несколько бутылок в день, то возможны и проблемы с костями – есть риск заработать остеопороз", – подытожил Греков.