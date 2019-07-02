Мария Порошина много лет красится в блондинку, ее образ легко узнаваем, что очень важно для артиста. Однако в Сети появилось фото, на котором популярную актрису почти невозможно узнать, да еще и в объятиях не менее известного актера.

Мария Порошина много лет красится в блондинку, ее образ легко узнаваем, что очень важно для артиста. Однако в Сети появилось фото, на котором популярную актрису почти невозможно узнать, да еще и в объятиях не менее известного актера.В аккаунте социальной сети Instagram, посвященном Марии Порошиной, появилась фотография, на которой артистка представлена с черными волосами. Образ дополнили ярко накрашенные губы и подведенные глаза. Актрису сняли в компании Максима Аверина, звезды сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". Правда, на снимке артиста крайне сложно узнать из-за необычного ракурса и совершенно другой прически. На фото Максим Аверин нежно обнимает Марию Порошину.Снимок произвел фурор среди подписчиков. Кто-то вовсе не узнал артистов, а кто-то решил, что с Марией Порошиной запечатлен голливудский актер Джим Кэрри или некогда популярный певец Влад Сташевский. Поклонники пришли к выводу, что артистке очень идет быть брюнеткой, но со светлыми волосами, по их мнению, она выглядит моложе.Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Порошина опубликовала фотографии, сделанные на Каспийском море. Однако приехала ли туда актриса по работе или отдохнуть, неизвестно. Также остается догадываться, взяла ли она с собой многочисленное потомство.Мария Порошина вышла на работу вскоре после рождения своего пятого ребенка – сына Андрея. Напомним, мальчик появился на свет зимой. Кто является его отцом, неизвестно. Сама актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Летом 2018 года Мария Порошина оформила развод с актером Ильей Древновым.