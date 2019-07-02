Американские эксперты заинтересовались вопросом, какое влияние на организм оказывают различные типы женских фигур. Они провели масштабное исследование.

Американские эксперты заинтересовались вопросом, какое влияние на организм оказывают различные типы женских фигур. Они провелимасштабное исследование.Ученые Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна 18 лет наблюдали за изменениями состояния здоровья более 2,6 тысяч женщин с нормальным весом. Им удалось выяснить, что дамы с фигурой в форме "яблока" в два раза чаще страдают от инфарктов и инсультов, чем обладательницы фигуры типа "груша".По словам специалистов, это связано с тем, что жир по-разному распределялся вокруг важных внутренних органов. Они, в свою очередь, под воздействием жировых отложений выделяли в кровь вредные химические вещества.Удивительно, но это несло за собой тяжелые последствия.У некоторых женщин прекращалось нормальное функционирование кровеносной системы.Как утверждает газета Daily Mail, подобные "фруктовые" изыскания описывают два типа фигуры в зависимости от накопления жира. Для яблочной характерно скопление жира вокруг талии, а у грушевидной он откладывается в области бедер.Отметим, 5 июня Роспотребнадзор заявил об ожирении у половины российских женщин старше 55 лет. Среди мужчин этот диагноз ставят 25–30% уже к 40 годам.