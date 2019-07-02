На сайте Change.org появилась петиция от имени ряда общественников и деятелей культуры с требованием допустить оппозиционных кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. В экспертном сообществе происходящее назвали попыткой давления и шантажа власти.

На сайте появилась петиция от имени ряда общественников и деятелей культуры с требованием допустить оппозиционных кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. В экспертном сообществе происходящее назвали попыткой давления и шантажа власти.Авторы петиции обращаются к главе Центризбиркома ЭллеПамфиловой и руководителю столичной избирательной комиссии Валентину Горбунову.Среди подписавшихся – деятели культуры и общественники, известные симпатиями клиберальным взглядам. Среди них Артемий Троицкий, Виктор Шендерович.По мнению инициаторов обращения, власти Москвы "готовыиспользовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопусканеподконтрольных мэрии кандидатов до выборов". Они потребовали отстоличной мэрии допустить до голосования всех оппозиционных кандидатов."Если все перечисленные либеральные деятели так пекутсяза своих кандидатов, почему они не выступали в их поддержку раньше и непризывали ставить за них подписи?" – задается вопросом политическийаналитик Константин Костин.Появление петиции за несколько дней до окончания сбораподписей он назвал странным. "До этого все представители несистемнойоппозиции заявляли, что они подписи соберут, у них хороший темп,профессиональные сборщики", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом"Дни.ру".Видимо, что-то пошло не так, предположил аналитик. Бравурныезаявления сменились жалобами на большое количество подписей, обвинения в адресвластей, которая якобы чинит препятствия, говорит Костин.Публикация петиции выглядит пиар-ходом, отметил политолог.Он подчеркнул, что собравшие подпись кандидаты и так будут зарегистрированы.Эксперт напомнил о выборах в муниципальные депутаты в 2017 году. Никтооппозиции препятствий не чинил, просто требования на муниципальных выборахниже, чем в Мосгордуму, пояснил Костин.Для опытных политиков, желающих представлять москвичей встоличном парламенте, эти требования вполне преодолимы, уверен эксперт.Появление петиции он назвал попыткой давления и шантажавласти."Это несправедливо и недемократично. Власти в любом случае будутдействовать по закону. Не исключено, что оппозиция таким образом хочетотчитаться перед кем-то за не очень эффективно потраченные деньги", -заключил политолог.Оппозиция неадекватно интерпретирует трудности со сбором подписей, уверен политолог Дмитрий Орлов. По его мнению, либеральная оппозиция оказалась не в состоянии эффективно работать над сбором подписей. Публикацию петиции эксперт назвал публичным давлением на избирательные комиссии и власть в целом."Если власть поддастся на это давление, под угрозой окажутся и закон, и равенство прав кандидатов, и простая логика, в соответствии с которой собрать пять тысяч подписей для адекватного кандидата, известного и располагающего ресурсами, – вполне решаемая задача", – подчеркнул Орлов.Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года вединый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется всоответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатныхокругах. За пару месяцев до голосования рейтинг оппозиционных кандидатов непревышает 6%, говорится в исследовании Всероссийского центра изученияобщественного мнения (ВЦИОМ).