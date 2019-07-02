Владимир Зеленский после первых месяцев на посту президента Украины столкнулся с падением рейтинга. В окружении политика, судя по всему, рассчитывают исправить положение с помощью возвращения людям русского языка.
Владимир Зеленский после первых месяцев на посту президента Украины столкнулся с падением рейтинга. В окружении политика, судя по всему, рассчитывают исправить положение с помощью возвращения людям русского языка.
Вопрос о вытеснении украинским языком русского был актуален на протяжении всей истории независимости Украины. Однако процесс тормозился из-за того, что сами люди отказывались использовать на работе и дома неродной для них украинский.
После государственного переворота в 2013 году ситуация резко изменилась, и массированной информационной кампании удалось убедить людей, что русский язык является синонимом угрозы национального масштаба. Все это стало одной из причин начавшейся гражданской войны в Донбассе.
"Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", – в интервью изданию "РБК Украина" поделился идеей мирного регулирования глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Он добавил, что разрешил бы Донецкой и Луганской областям признать русский язык региональным в том случае, если государственным у них останется украинский, а сами они останутся частью Украины.
Прекращение войны действительно моментально повысит пошатнувшийся рейтинг Владимира Зеленского. Однако радикалы слишком привыкли считать русский язык угрозой для страны. Так, главный редактор "РБК Украины" Сергей Щербина в ответ на предложение Андрея Богдана высказал опасение, что в таком случае власти придется пойти навстречу и другим украинцам, желающим разговаривать на русском языке.
"А если так же захочет Харьков и Одесса?", – цитирует журналиста издание "Обозреватель". Соратник в ответ заметил, что если пытаться заставить говорить на украинском все население страны, то от всей Украины останутся только три области – Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская. Также он предложил своему собеседнику поехать на фронт и послушать, на каком языке разговаривают солдаты в украинских окопах.
Отметим, данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг" показывают падение рейтингов партии "Слуга народа". Это означает, что и сам продолжает опускаться в глазах украинцев. Одобрение русского языка для некоторых регионов страны может резко отвернуть от президента радикалов, однако подарит ему любовь со стороны абсолютного большинства граждан, в особенности если благодаря этому удастся остановить войну в Донбассе.