Кристина Орбакайте не пожелала присоединиться к Алле Пугачевой, которая поехала отдыхать в Юрмалу. Дочь Примадонны предпочла провести время с Филиппом Киркоровым – они с детьми отлично погуляли в Диснейленде.

Кристина Орбакайте не пожелала присоединиться к Алле Пугачевой,которая поехала отдыхать в Юрмалу. Дочь Примадонны предпочла провести время сФилиппом Киркоровым – они с детьми отлично погуляли в Диснейленде.Кристина Орбакайте вместо Латвии поехала в США. На встречу сбывшим отчимом певица явилась с Клавдией – ровесницей детей Киркорова. АФилиппа сопровождали не только 7-летние Алла-Виктория и Мартин, но и его тетя.Звезды с ребятами отлично провели время в огромном паркеразвлечений. К слову, поклонники Орбакайте давно заметили, что 48-летняяартистка предпочитает общаться с детьми Киркорова, а не с Лизой и Гарри. ИКлавдии, судя по всему, интереснее с Аллой-Викторией и Мартином, чем с детьмиПримадонны.Алла Пугачева с Максимом Галкиным и ребятами сейчас вЮрмале. Примадонна сняла на лето огромный особняк, где могла бы разместитьсятолпа гостей. Но почему-то отказалась от такой чести, аотправилась в Америку, пишет "7Дней".К слову, пользователи Сети подозревают, что Филипп Киркоровотправился в Штаты вовсе не ради прогулки по Диснейленду. Как сообщалось, 30июня миллионы сторонников ЛГБТ-сообщества примкнули к так называемомуграндиозному Мировому прайду в Нью-Йорке. Около 150 000 участников прошли почетырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого мероприятиявыступили Мадонна и Леди Гага.Визит короля российской эстрады в США совпал по датам с этимсобытием. Посетил ли Филипп Киркоров это мероприятие, которое некоторыеназывают гей-шабашем, неизвестно. Ну а то, что оказалась вАмерике именно в это время – скорее всего, просто случайность.