Кристина Орбакайте не пожелала присоединиться к Алле Пугачевой,
которая поехала отдыхать в Юрмалу. Дочь Примадонны предпочла провести время с
Филиппом Киркоровым – они с детьми отлично погуляли в Диснейленде.
Кристина Орбакайте не пожелала присоединиться к Алле Пугачевой,
которая поехала отдыхать в Юрмалу. Дочь Примадонны предпочла провести время с
Филиппом Киркоровым – они с детьми отлично погуляли в Диснейленде.
Кристина Орбакайте вместо Латвии поехала в США. На встречу с
бывшим отчимом певица явилась с Клавдией – ровесницей детей Киркорова. А
Филиппа сопровождали не только 7-летние Алла-Виктория и Мартин, но и его тетя.
Звезды с ребятами отлично провели время в огромном парке
развлечений. К слову, поклонники Орбакайте давно заметили, что 48-летняя
артистка предпочитает общаться с детьми Киркорова, а не с Лизой и Гарри. И
Клавдии, судя по всему, интереснее с Аллой-Викторией и Мартином, чем с детьми
Примадонны.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и ребятами сейчас в
Юрмале. Примадонна сняла на лето огромный особняк, где могла бы разместиться
толпа гостей. Но почему-то отказалась от такой чести, а
отправилась в Америку, пишет "7Дней".
К слову, пользователи Сети подозревают, что Филипп Киркоров
отправился в Штаты вовсе не ради прогулки по Диснейленду. Как сообщалось, 30
июня миллионы сторонников ЛГБТ-сообщества примкнули к так называемому
грандиозному Мировому прайду в Нью-Йорке. Около 150 000 участников прошли по
четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого мероприятия
выступили Мадонна и Леди Гага.
Визит короля российской эстрады в США совпал по датам с этим
событием. Посетил ли Филипп Киркоров это мероприятие, которое некоторые
называют гей-шабашем, неизвестно. Ну а то, что оказалась в
Америке именно в это время – скорее всего, просто случайность.