Осужденная в США россиянка Мария Бутина похудела на 20 килограммов. В настоящее время девушка при росте 170 сантиметров весит 40 килограммов.

Осужденная в США россиянка Мария Бутина похудела на 20 килограммов. Об этом рассказал ее отец.В настоящее время девушка при росте 170 сантиметров весит 40 килограммов. Несмотря на резкую потерю в весе, она продолжает активно заниматься спортом. Также Бутина совершенствует английский язык и читает научную литературу, сообщает "Россия 24".Бутину осудили на полтора года за деятельность в пользу иностранного государства. Она должна выйти на свободу в конце октября. В Москве обвинения называют сфабрикованными.