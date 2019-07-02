Поездка Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала разделила поклонников на два лагеря. Одни возмущены выходкой Примадонны, другие считают, что ей позволено больше, чем рядовым гражданам. Эксперты предлагают наделить народных артистов привилегиями – но не избранных, а всех без исключения.

Поездка Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзаларазделила поклонников на два лагеря. Одни возмущены выходкой Примадонны, другиесчитают, что ей позволено больше, чем рядовым гражданам. Эксперты предлагаютнаделить народных артистов привилегиями – но не избранных, а всех безисключения.Начальник Рижского вокзала после триумфального проезда АллыПугачевой по перрону, скорее всего, лишится должности. ПоступокПримадонны оправдали некоторые представители российского шоу-бизнеса – считают,что Алле Борисовне позволено больше, чем другим. Большинство же россиянвозмущаются выходкой певицы."С интересом слежу за дискуссией по теме Пугачевой и ееприезда на перрон к поезду в автомобиле. Есть те, кто против подобных"исключений" из правил, а есть те, кто всецело поддержал Примадонну исказал, что, дескать, вот именно ей все можно. Но на самом деле тема куда глубже.Быть может, действительно стоит выделить народных артистов СССР в отдельнуюкатегорию людей, которым можно чуть больше, чем остальным?" – задаетсявопросом эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян.Эксперт отмечает, что народных артистов СССР осталось не такуж много. Последний раз это звание присваивали 28 лет назад. Однако если ужнаделять привилегиями этих деятелей культуры – то не каких-то избранных, авсех, не делая исключений."Я до сих пор вспоминаю: когда недавно Василия Лановогоне пустили в самолет из-за слишком большого кофра для одежды, что-то никто изартистов особо не возмущался этим фактом и не выступал в его защиту. ,конечно, Винокур и Успенская уже защищают. А где они были, когда Лановому нужнабыла такая же поддержка?" – возмутился Манукян.В РЖД выясняют, кто разрешил кортежу въехатьна перрон. Тем временем в окружении артистки оправдываются, что Примадоннаприехала к поезду рано утром, когда на Рижском вокзале было мало людей. Правда,на кадрах, которые разошлись по Сети, видно, что народа на платформах довольномного.