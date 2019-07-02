Трагедия на российской подлодке стала предметом насмешек для украинцев. Пользователи из Незалежной злорадствуют по поводу гибели моряков в соцсетях и даже вносят оскорбительные правки в Википедию.

Трагедия на российской подлодке стала предметом насмешек дляукраинцев. Пользователи из Незалежной злорадствуют по поводу гибели моряков всоцсетях и даже вносят оскорбительные правки в "Википедию".Причины трагедии на российской подлодке выясняются. Поданным Минобороны России, научно-исследовательский глубоководный аппарат,предназначенный для изучения дна Мирового океана, проводил измерения глубиныводных объектов с помощью специального оборудования. На борту вспыхнул пожар. 14моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.В ведомстве отметили, что на данный момент очаг возгоранияликвидирован. Подлодка находится на военно-морской базе в Североморске.Расследование контролирует главнокомандующий Военно-морским флотом, передает "Интерфакс".Согласно "Википедии", речь идет о глубоководнойатомной подлодке АС-12. На флоте ее называют "Лошарик". 14 погибшихморяков – это штатный экипаж спускаемого аппарата подлодки.Пока же в соцсетях сочувствуют близким жертв , до"Википедии" добрались, судя по IP, граждане Украины – и внесли правки в текст. Под заголовкомстатьи написали: "Она тоже утонула" – обыграв известную фразу,произнесенную в отношении погибшей подлодки "Курск".Некоторые пользователи соцсетей из России тоже решиливысказать особое мнение по поводу . Политолог и публицист Армен гаспарян назвал такихкомментаторов "падальщиками". "Все, ясноликая общественность затянула: "Новый "Курск",Мордор не ценит жизни людей...". Падальщики", – написал политолог в Twitter.