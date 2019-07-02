Трагедия на российской подлодке стала предметом насмешек для
украинцев. Пользователи из Незалежной злорадствуют по поводу гибели моряков в
соцсетях и даже вносят оскорбительные правки в Википедию.
Трагедия на российской подлодке стала предметом насмешек для
украинцев. Пользователи из Незалежной злорадствуют по поводу гибели моряков в
соцсетях и даже вносят оскорбительные правки в "Википедию".
Причины трагедии на российской подлодке выясняются. По
данным Минобороны России, научно-исследовательский глубоководный аппарат,
предназначенный для изучения дна Мирового океана, проводил измерения глубины
водных объектов с помощью специального оборудования. На борту вспыхнул пожар. 14
моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.
В ведомстве отметили, что на данный момент очаг возгорания
ликвидирован. Подлодка находится на военно-морской базе в Североморске.
Расследование контролирует главнокомандующий Военно-морским флотом, передает "Интерфакс".
Согласно "Википедии", речь идет о глубоководной
атомной подлодке АС-12. На флоте ее называют "Лошарик". 14 погибших
моряков – это штатный экипаж спускаемого аппарата подлодки.
Пока же в соцсетях сочувствуют близким жертв , до
"Википедии" добрались, судя по IP, граждане Украины – и внесли правки в текст. Под заголовком
статьи написали: "Она тоже утонула" – обыграв известную фразу,
произнесенную в отношении погибшей подлодки "Курск".
Некоторые пользователи соцсетей из России тоже решили
высказать особое мнение по поводу . Политолог и публицист Армен гаспарян назвал таких
комментаторов "падальщиками". "Все, ясноликая общественность затянула: "Новый "Курск",
Мордор не ценит жизни людей...". Падальщики", – написал политолог в Twitter.