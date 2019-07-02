В Восточном Иерусалиме торжественно открыли так называемую Дорогу паломников - древний туннель, который тысячи лет назад вел иудеев на Храмовую гору.

В Восточном Иерусалиме торжественно открыли так называемую "Дорогу паломников" — древний туннель, который тысячи лет назад вел иудеев на Храмовую гору.Сейчас проход закрывала стена. Ее и разрушили во время церемонии, сообщает "Россия 24".Несколько ударов кувалдой сделал посол США в Израиле, что вызвало возмущение палестинцев. По их мнению, американцы таким образом в очередной раз продемонстрировали, что поддерживают усиление позиций Израиля в Восточном Иерусалиме."Тот самый туннель, где была стена, не имеет никакого отношения к религии. Это фальшивка. Это часть так называемого проекта поселенцев, который в том числе курирует посольство США вместе с послом Фридманом. Так продвигают собственные интересы. Они игнорируют все соглашения и международное право. И таким образом хоронят все, за что мы боролись долгие годы, в том числе решение о двух государствах. Мы осуждаем такие действия", — говорит палестинец Саиб Эрекат.