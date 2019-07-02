Любые политические и иные репрессивные меры в отношении законодателей неприемлемы. Об этом говорится в декларации, принятой во второй день работы организованного Госдумой международного форума Развитие парламентаризма.

Любые политические и иные репрессивные меры в отношении законодателей неприемлемы. Об этом говорится в декларации, принятой во второй день работы организованного Госдумой международного форума "Развитие парламентаризма".Принятие санкций противоречит демократическим ценностям и принципам международного права, подчеркнули законодатели 132 стран, участвующих в работе форума. Участники мероприятия осудили односторонние методы решения международных споров, применение санкционного давления и силы.Межпарламентские институты и площадки недопустимо использовать для политических провокаций и экстремизма, подчеркнули парламентарии. Они призвали применять межпарламентское сотрудничество для совершенствования мировой экономики, решения актуальных глобальных проблем и укрепления международного торгового партнерства.Также законодатели заявили о необходимости объединения усилий в противодействии фальшивым новостям, за расширение гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта.Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицу прибыли более 800 законодателей и экспертов со всех уголков планеты.По сравнению с прошлым годом число гостей форума увеличилось в два раза. В работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19 председателей.Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать форум ежегодным.