Дорогостоящую технику украли с территории предприятия, на котором работает потерпевший.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» и «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В марте текущего года в дежурную часть отдела полиции обратился 39-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему квадроцикла. Полицейским мужчина рассказал, что припарковал технику на территории предприятия, в котором работает. Вернувшись через некоторое время, обнаружил пропажу транспортного средства. Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 200 000 рублей.Сотрудники полиции в течение нескольких недель проводили необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемого в совершении кражи и похищенного имущества. В результате злоумышленник, 31-летний местный житель, был задержан и дал признательные показания.Установлено, что фигурант в период отсутствия сотрудников предприятия, похитил квадроцикл, планируя в дальнейшем его реализовать. Квадроцикл потерпевшего оперативники обнаружили в гараже задержанного.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.