Московская полиция задержала подозреваемую в мошенничестве. Ее жертвой стал пенсионер. Сумма ущерба составила сотни тысяч рублей.

Московская полиция задержала подозреваемую в мошенничестве. Ее жертвой стал пенсионер. Сумма ущерба составила сотни тысяч рублей.25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья задержали в Подмосковье. В правоохранительных органах считают, что ранее она могла совершить и другие подобные преступления, расследование продолжается.В ОМВД России по району Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, сообщила о новой денежной реформе. Также гостья предложила помощь в написании заявления на обмен купюр. Пенсионер согласился и передал ей свои сбережения в сумме 775 тысяч рублей. Злоумышленница забрала деньги и скрылась.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на территории Московской области, сообщает "Россия 24".По ходатайству следователя, в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.