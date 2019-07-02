По словам женщины, в подъезде жилого дома в поселении Сосенское к ней подбежал неизвестный мужчина и, оттолкнув, вырвал из ее рук сумку с крупной суммой денежных средств, принадлежащих ее супругу...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали жительницу столицы по подозрению в заведомо ложном доносе об ограблении с хищением крупной суммы денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением об ограблении обратилась 45-летняя местная жительница. По словам женщины, в подъезде жилого дома в поселении Сосенское к ней подбежал неизвестный мужчина и, оттолкнув, вырвал из ее рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме более 20 миллионов рублей. Как пояснила заявительница, данные денежные средства принадлежали ее супругу.В ходе расследования полицейские провели оперативно - розыскные мероприятия и выяснили, что имущество у потерпевшей никто не похищал, и факт нападения женщина инсценировала сама, нанеся себе телесные повреждения. Как она пояснила полицейским, денежные средства она потратила по своему усмотрению.По данному факту органами предварительного следствия МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79