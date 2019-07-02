В момент, когда потерпевшая снимала деньги в банкомате, злоумышленница подсмотрела код, а затем похитила из сумки пенсионерки банковскую карту...

Оперативники ОМВД России по району Северное Бутово задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты.В дежурную часть ОМВД России по району Северное Бутово поступило обращение 70-летней жительницы г. Воркута. Пенсионерка рассказала, что во время следования в поезде из Москвы до своего дома обнаружила пропажу банковской карты, после чего ей на мобильный телефон пришло смс о списании денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории столицы была задержана женщина, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась 41-летняя жительница столицы.Установлено, что в момент, когда потерпевшая снимала деньги в банкомате, злоумышленница подсмотрела код, а затем похитила из сумки пенсионерки банковскую карту. В банкомате на Старокачаловской улице женщина сняла с похищенной карты денежные средства в размере 39 тысяч рублей и потратила на личные нужды.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56