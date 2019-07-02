Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам. Влад Топалов признался, что с ним случилась беда перед торжеством с телеведущей Региной Тодоренко.

Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам. ВладТопалов признался, что с ним случилась беда перед торжеством с телеведущейРегиной Тодоренко."Люди, помогите. Утерян багаж не помоей вине, естественно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то вСорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5.Помогите, пожалуйста!", – написал Влад Топалов. В ролике он поделилсяподробностями случившегося.По словам певца, авиакомпания, насамолете которой он прибыл в Италию, потеряла его багаж, где лежали все вещи,кроме туфель и новых трусов. "Я прилетел вчера, и у менябыло два чемодана. В одном из них были платья моей супруги, лекарства дляребенка, подгузники, еда для ребенка. Во втором чемодане были мои костюмы, моивещи, мое все", – сообщил Влад Топалов.При этом артист отметил, что несильно расстроен. "Наверное, я пока еще не осознал всю трагичностьситуации", – с юмором заявил он.Регина Тодоренко, как и еесупруг, суд по всему, тоже не слишком расстроена. В ролике слышен ее смех. Поклонникипосочувствовали знаменитой паре и пожелали как можно скорее решить проблему.Многие из них отреагировали на видео с юмором."Пустьэто будет самая большая проблема в вашей жизни. Все будет хорошо", "Обернитесьпростынями, вы же в Италии!", "Я вас обожаю! Вы оба умора! Счастья вам надолгие года!", "Ребята, не переживайте! Главное, что вы любите друг друга!.", —подбодрили и Регину Тодоренко пользователи соцсети.Напомним, телеведущаяи зарегистрировали свои отношения 25 октября 2018 года. Однако, поскольку на тот момент дородов Регины Тодоренко оставалось около 1,5 месяцев, свадьбу пара решилаотложить до лучших времен.