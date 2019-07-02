Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам. Влад
Топалов признался, что с ним случилась беда перед торжеством с телеведущей
Региной Тодоренко.
Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам. Влад
Топалов признался, что с ним случилась беда перед торжеством с телеведущей
Региной Тодоренко.
"Люди, помогите. Утерян багаж не по
моей вине, естественно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то в
Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5.
Помогите, пожалуйста!", – написал Влад Топалов. В ролике он поделился
подробностями случившегося.
По словам певца, авиакомпания, на
самолете которой он прибыл в Италию, потеряла его багаж, где лежали все вещи,
кроме туфель и новых трусов. "Я прилетел вчера, и у меня
было два чемодана. В одном из них были платья моей супруги, лекарства для
ребенка, подгузники, еда для ребенка. Во втором чемодане были мои костюмы, мои
вещи, мое все", – сообщил Влад Топалов.
При этом артист отметил, что не
сильно расстроен. "Наверное, я пока еще не осознал всю трагичность
ситуации", – с юмором заявил он.
Регина Тодоренко, как и ее
супруг, суд по всему, тоже не слишком расстроена. В ролике слышен ее смех. Поклонники
посочувствовали знаменитой паре и пожелали как можно скорее решить проблему.
Многие из них отреагировали на видео с юмором.
"Пусть
это будет самая большая проблема в вашей жизни. Все будет хорошо", "Обернитесь
простынями, вы же в Италии!", "Я вас обожаю! Вы оба умора! Счастья вам на
долгие года!", "Ребята, не переживайте! Главное, что вы любите друг друга!.", —
подбодрили и Регину Тодоренко пользователи соцсети.
Напомним, телеведущая
и зарегистрировали свои отношения 25 октября 2018 года. Однако, поскольку на тот момент до
родов Регины Тодоренко оставалось около 1,5 месяцев, свадьбу пара решила
отложить до лучших времен.