В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и печальных историй, как странных выходок, так и закулисных интриг. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года.

В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и печальных историй, как странных выходок, так и закулисных интриг. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года.В семье знаменитого исполнителя случилось страшное горе. Николай Басков сообщил о смерти отца.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец опубликовал отрывок из своего концерта, на котором присутствовали его родители. Исполняя песню, Николай Басков дал микрофон отцу. "Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе 🙏 мой горячо любимый Папа .... и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал артист.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года, читайте в и специальных .