Ракету Союз-2.1б доставили на стартовый стол. Она будет запущена космодрома Восточный уже в эту пятницу. Носитель успешно установили в стартовую систему. Для завершения работ специалистам потребовалось около 4 часов.

Ракету "Союз-2.1б" доставили на стартовый стол. Она будет запущена космодрома Восточный уже в эту пятницу. Носитель успешно установили в стартовую систему. Для завершения работ специалистам потребовалось около 4 часов."Пятая собранная на Восточном ракета скоро покинет двери монтажно-испытательного корпуса. Специалисты проводят финальные манипуляции. Своего запуска "Союз-2.1б" будет ожидать уже на стартовой площадке", — сообщила корреспондент ГТРК "Амур" Светлана Дюжова.После традиционного построения ракета навсегда покинет стены, в которых провела последние месяцы. По традиции, каждый из вывозов (и на космодроме Восточный, и на Байконуре) проходит ровно в 7 часов утра. По железнодорожному пути ракету перевозят со скоростью пешехода, а в пути ее сопровождают несколько десятков специалистов."Для космодрома Восточный — это первый летний запуск. Во время его подготовки в регион пришел циклон, а вместе с ним и дожди. Однако они никаких коррективов в рабочий процесс не внесли", — отметила Светлана Дюжова.В головной части "Союза" находится ценный груз — гидрометеорологический спутник российского производства "Метеор-М № 2.2" и более трех десятков иностранных и отечественных малых космических аппаратов. Один из них создали в научном центре Амурского государственного университета ( в 2018 году вуз участвовал в программе "Роскосмоса" по поддержке образовательных программ и проектов).На стартовый стол носитель прибыл через час после того, как покинул монтажный блок. Здесь начинается один из самых ответственных процессов — вертикализация. Перед всеми собравшимися ракета предстает во всей своей с 44-метровой красе."После вертикализации, завершается установка космического аппарата в стартовую систему. Всё работы идут по плану", — пояснил директор филиала космического центра "Восточный" Роман Бобков.Финальный этап вывоза носителя — установка башни обслуживания. Вплоть до старта под этим куполом будут проходить важнейшие манипуляции. Также башня защитит ракету от переменчивое погоды в регионе. Напомним, "Союз" взмоет в небо 5 июля в 14:41:46 по местному времени.