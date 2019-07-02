Экс-капитан Спартака Денис Глушаков подписал контракт с Ахматом. Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов прокомментировал приход в команду 32-летнего российского полузащитника.

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с "Ахматом". Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов прокомментировал приход в команду 32-летнего российского полузащитника."Мы о многом поговорили с Денисом. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно, – приводит слова Рахимова "Советский спорт". – Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру ему не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться".Напомним, Глушаков в составе "Спартака" в 2017 году стал чемпионом России. В минувшем сезоне в составе "красно-белых" принял участие в 29 играх во всех турнирах и забил четыре мяча. Также на его счету 57 игр и пять голов за сборную России.